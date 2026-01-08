Wenig Unfälle trotz Glätte – Polizei meldet ruhige Nacht

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Trotz tiefer Temperaturen und Glätte hat es in Niedersachsen und Bremen in der Nacht kaum größere Unfälle gegeben. Nach Angaben der Polizeistellen kam es zu vereinzelten Verkehrsunfällen mit Blechschäden. Auch die Feuerwehr in Bremen berichtet von einer insgesamt ruhigen Nacht.

Wie ein Sprecher der Polizei Oldenburg sagte, war die Zahl der Unfälle angesichts der Wetterlage und der Größe des Einsatzgebietes sehr gering. Von außergewöhnlichen Vorkommnissen oder größeren Einschränkungen im Straßenverkehr wurde nicht berichtet.

Kräftige Schneefälle am Freitag erwartet

In Niedersachsen fällt wegen anhaltender Schneefälle und glatter Straßen an einigen Orten der Schulunterricht aus. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fällt im Tagesverlauf zeitweise Schnee, an der Küste kann es auch Schneeregen oder Regen geben. Am Freitag können die Menschen in Niedersachsen und Bremen laut DWD mit kräftigen Schneefällen rechnen. Dazu wird starker Wind mit Schneeverwehungen erwartet.