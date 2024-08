Wenig Arbeit für Polizei auf Heavy-Metal-Festival in Wacken

Wacken (dpa) –

Die Fans auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken feiern weitgehend entspannt. Die Zahl der Einsätze sei weiter überschaubar, das Festival überaus friedlich, teilte die Polizei mit. Mittlerweile hielten sich rund 85.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände auf.

«Hier und da war ein schlichtendes und klärendes Eingreifen von Polizei erforderlich», schrieben die Beamten. Ein 62 Jahre alter, in seinem verschlossenen Wagen schlafender Mann hatte in der Nacht aber unerwünschten Besuch. Gegen 5.00 Uhr erwachte er durch die angehende Innenbeleuchtung und bemerkte eine Person, die sein Cockpit durchwühlte. «Der Eindringling verschwand bei Entdeckung, Beute machte er vermutlich keine.»

Kleinere Einsätze

Zwei Männer mussten nach Polizeiangaben unabhängig voneinander ihre Autos stehenlassen, da sie keine Fahrerlaubnis besaßen. In einem Fall handelte es sich um ein Auto, in dem vier Personen in Gribbohm bei Wacken unterwegs waren. Weil keine von ihnen eine Fahrerlaubnis besaß, mussten alle zu Fuß weitergehen. Den 28 Jahre alten Fahrer erwartet eine Strafanzeige. Er musste zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.

Das W:O:A gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Tausende Fans lassen die Gemeinde mit 2.000 Einwohnern für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Szene werden. Heute Abend sollten dort als einer der Headliner die Scorpions spielen. Erwartet werden unter anderem auch Korn, Blind Guardian, Extrabreit und Gene Simmons, der Sänger und Bassist bei Kiss war und nun mit Solo-Band unterwegs ist.