Wendemanöver auf Busspur: Auto kollidiert mit Linienbus

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem verbotenen Wendemanöver in Hamburg ist ein Auto mit einem Linienbus zusammengestoßen. Drei Menschen seien bei der Kollision am Montag mindestens leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Demnach habe der Autofahrer versucht, über die Busspur zu wenden. Der Fahrer des Linienbusses habe dann nicht mehr rechtzeitig reagieren können.

Der Autofahrer sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Schwere seiner Verletzungen blieb zunächst unklar. Leicht verletzt wurden zudem der Busfahrer und ein Fahrgast. Größere Verkehrsverzögerungen gab es nach Angaben der Polizei nicht.