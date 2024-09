Weltweit, jede Woche: Lauf-Event Parkrun nun auch im Norden

Norderstedt (dpa/lno) –

Das weltweit verbreitete Lauf-Event Parkrun bekommt den ersten Standort in Schleswig-Holstein. In Norderstedt werden ab Samstag jede Woche um 9.00 Uhr im Moorbekpark rund 100 Teilnehmer auf der fünf Kilometer langen Strecke erwartet – so wie bereits an rund 2500 Parkrun-Orten auf der ganzen Welt. Er habe die Parkrun-Idee in Neuseeland kennengelernt, sagte Sebastian Dierks vom Organisationsteam in Norderstedt der Deutschen Presse-Agentur.

Das Besondere an dem Konzept, das vor 20 Jahren in Großbritannien startete: Ob ambitionierter Läufer oder langsamer Spaziergänger mit Kinderwagen – Menschen allen Alters können nach einmaliger Registrierung kostenlos mitmachen. Und zwar nicht nur beim Moorbek Parkrun, sondern auch an allen anderen Standorten.

Organisiert wird der Lauf von freiwilligen Helfern. Die Zeit wird erfasst, steht aber nicht im Vordergrund. Es gehe um die Freude an der Bewegung und der Gemeinschaft, heißt es auf der Internetseite von Parkrun. Den Angaben zufolge gibt es in Deutschland derzeit rund 60 Standorte, seit fünf Jahren bereits im Hamburger Alstervorland.