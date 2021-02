Weltumsegler Boris Herrmann lost Pokal-Viertelfinale aus

Boris Herrmann steht nach der Ankunft mit seiner beschädigten Rennyacht «Seaexplorer – Yacht Club de Monaco» in Les Sables d’Olonne. Foto: Martin Keruzoré/Team-Malizia.com/dpa

Hamburg (dpa) – Solo-Weltumsegler Boris Herrmann wird die Viertelfinal-Paarungen des DFB-Pokals auslosen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte am Dienstag mit, dass der 39 Jahre alte Hamburger am Sonntag im Rahmen der ARD-«Sportschau» (18.30 Uhr) an der Seite von DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff die vier Begegnungen ziehen wird. Die Spiele der Runde der letzten Acht finden am 2. und 3. März statt. Die Halbfinal-Partien sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das Endspiel steht am 13. Mai in Berlin an.

Herrmann hatte am vergangenen Donnerstag im französischen Les Sables d’Olonne mit seiner Jacht «Seaexplorer – Yacht Club de Monaco» nach über 80 Tagen auf dem Wasser die Vendée Globe als Fünfter beendet. Er war der erste Deutsche, der an der härtesten Regatta der Welt teilnahm. Einen Tag vor seinem Auftritt in der «Sportschau» ist er am Samstag (23.00 Uhr) zu Gast im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF.

