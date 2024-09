Weltstar auf Tour: Superstar Sting kommt in den Norden

Kiel/Rostock (dpa) –

Sting-Fans in Kiel und Rostock aufgepasst: Der Weltstar spielt bei seiner Tour «Sting 3.0» im kommenden Jahr auch im Norden zwei Konzerte. Auftakt war im September in Detroit, es folgten Konzerte in ganz Nordamerika. Nächstes Jahr kommt der Rock-Star der 80er Jahre nach Angaben der Veranstalter für Konzerte nach Deutschland und will unter anderem beim Schleswig-Holstein Musik Festival seine größten Hits zum Besten geben.

Mit seiner Band «The Police» hat Sting Musikgeschichte geschrieben – Hits wie «Every Breath You take», «Message in a bottle» oder «Roxanne» sind weltbekannt. Seine charakteristische Mischung aus Rock, Jazz und Reggae habe ihn zu einer der einflussreichsten Stimmen der modernen Musik gemacht – und ihn belohnt unter anderem mit 17 Grammys, zwei Brit Awards, einem Golden Globe und vier Oscar-Nominierungen, teilten die Veranstalter mit. Allgemeiner Vorverkaufsstart für seine Konzerte in Deutschland ist am Freitag.