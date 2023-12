Weltrekordversuch: Tausende Silbersterne an Michaelisbrücke

Hamburg (dpa/lno) –

Haben es die Hamburger Mädchen und Jungen geschafft und fast 20.000 silberne Sterne aus Joghurt- und Puddingbecherdeckel gebastelt? Am Dienstag (13.00 Uhr) sollen die Sterne an Lichterketten an der Michaelisbrücke aufgehängt werden. Danach steht fest, ob die Schülerinnen und Schüler der Hansestadt einen bestehenden Weltrekord geknackt haben: 18 800 Silbersterne müssen es dafür sein. Die werden im Anschluss an die Aktion übrigens nicht weggeworfen, sondern zum Recycling verkauft. Der Gewinn und weitere Spenden von Unternehmen von Privatleuten wird an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke gespendet. Jeder, der möchte, darf zudem gern noch Sterne basteln und dort aufhängen.