Weltrekordversuch geglückt: 600 Weihnachtsbäume in Rinteln

Rinteln (dpa/lni) –

Sie haben ihren eigenen Rekord wieder gebrochen: Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln im Weserbergland haben 600 Plastik-Weihnachtsbäume in ihrem Haus aufgestellt. Damit passen in diesem Jahr sogar 45 geschmückte Bäumchen mehr als im vergangenen Jahr in das verwinkelte 180 Quadratmeter große Zuhause.

Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) zeichnete die Familie am Dienstag «für die meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort» aus. Von der Adventszeit bis zum Dreikönigstag, also am 6. Januar, erstrahlt das Haus der Familie Jeromin als kunterbunte Weihnachtswelt. Weit über 108.000 Christbaumkugeln funkeln wochenlang, nur nachts werden sie im Schlafzimmer ausgeknipst. Sie haben inzwischen komplett auf LEDs umgestellt.

Trotz ihrer letztjährigen Ankündigung, das Weihnachtsbaum-Limit erreicht zu haben, haben die Altenpflegerin und der Koch noch einmal aufgestockt.

Vor 13 Jahren fing die Sammelleidenschaft des 58-Jährigen an, inzwischen hat Thomas Jeromin seine Frau damit angesteckt. Aufwändig sind besonders die Themenbäume, etwa mit Stofftieren oder Quietsche-Entchen.

Das Weihnachtswunderland im Landkreis Schaumburg zieht in der Adventszeit viele Besucherinnen und Besucher von nah und fern an. Im Januar wird abgeschmückt – dann verschwinden die Plastiktannen für ein paar Monate auf dem Dachboden.