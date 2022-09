«Weltmeisterschaft» im Steine hüpfen lassen an der Ostsee

Brodersby/Schlei (dpa) –

Einen flachen Stein möglichst oft über das Wasser hüpfen lassen: Darum geht es an diesem Sonntag am Ostseestrand von Schönhagen bei Kappeln bei der fünften Ditsch-WM. Gesucht werden zum einen die «Meister der tausend Sprünge», also diejenigen Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche, die den Stein am häufigsten hüpfen lassen können, wie der Veranstalter, die Ostseefjord Schlei GmbH, mitteilte.

Außerdem werden die «Meister der Genauigkeit gesucht». In dieser Disziplin müssen Steine in ein schwimmendes Tor geditscht werden. Der Finalteilnehmer mit den meisten Steinen im Netz gewinnt diesen Wettbewerb. In den vergangenen beiden Jahren gab es wegen der Corona-Pandemie keine Ditsch-Meisterschaft. In den Jahren zuvor fand der Wettbewerb je zweimal in den wenige Kilometer entfernten Orten Damp und Waabs statt.