Weltmeister Kördel eröffnet Kieler Woche mit zwei Siegen

Kiel (dpa/lno) –

Wetterkapriolen halten die Organisatoren der Kieler Woche weiter in Atem. Eine Warmfront und leichter Regen sorgten an Tag drei der weltgrößten Segelserie für Verschiebungen im Programm. Bei den iQFoil-Windsurfern startete Weltmeister Sebastian Kördel vom Norddeutschen Regatta Verein mit zwei Siegen in seinen Wettkampf.

Im Nacra 17 kamen die olympischen Bronzemedaillen-Gewinner Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer aus Kiel nach sechs Rennen im schwach besetzten Feld dagegen nicht über Platz drei hinaus. «Wir sind enttäuscht von uns selbst. Wie schon seit Beginn der Saison werden wir auch hier wieder von Leichtwindbedingungen geprüft. Wir haben uns heute zu viele unnötige Fehler erlaubt», sagte Steuermann Kohlhoff. Dreimal waren die Katamaran-Segler an einer Tonne hängengeblieben und mussten sogar ins Wasser springen, um sich zu befreien. Das Duo arbeitet mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 weiter an seiner Leichtwindschwäche.

In der neuen deutschen Paradedisziplin 470er-Mixed übernahmen Theres Dahnke und Matti Cipra (Plauer Wassersportverein) nach sechs Rennen die Führung vor den Vize-Europameistern Simon Diesch/Anna Markfort (Württembergischer Yacht-Club/Verein Seglerhaus am Wannse) und dem segelnden Ehepaar Malte und Anastasiya Winkel (Schweriner Yacht-Club/Norddeutscher Regatta Verein). Die amtierenden Weltmeister Luise Wanser/Philipp Autenrieth (NRV/Bayerischer Yacht-Club) rückten nach verpatztem Auftakt auf Platz sechs vor.

Mangels veritabler internationaler Konkurrenz in Kiel konzentrieren sich die vier besten 470er-Mixed-Crews der deutschen Weltklassegruppe auf sich selbst. «Wir sind immer ‚on fire‘, wenn wir mit- und gegeneinander antreten», sagte Malte Winkel, dessen Crew sich für die olympische Testregatta im Juli vor Marseille qualifiziert hat. Neben der deutschen Dominanz im 470er-Mixed segelt in Maru Scheel/Freya Feilcke (Kieler Yacht-Club) zwei Tage vor Ende der ersten olympischen Kieler-Woche-Halbzeit auch im 49erFX ein deutsches Team auf Erfolgskurs. Die Wettfahrten der olympischen Klassen enden am Mittwoch mit den Medaillenrennen.