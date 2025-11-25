Weltkriegsbombe muss in Bremen entschärft werden

Bremen (dpa/lni) –

Bei Sondierungsarbeiten im Bremer Ortsteil Industriehäfen ist ein 250 Kilogramm schwerer Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Dieser soll am Mittwoch in den Mittagsstunden entschärft werden, teilte die Polizei mit. Dazu sind in einem Radius von 500 Metern um den Fundort Evakuierungen notwendig.

Die englische Sprengbombe wurde in der Straße Beim Industriehafen von den Experten des Kampfmittelräumdienstes gefunden. Sie wird voraussichtlich ab 12.00 Uhr am Mittwoch entschärft. Alle Gebäude in direkter Umgebung des Fundortes werden ab 10.00 Uhr evakuiert. Deswegen wird es auch Einschränkungen und Ausfälle im Busverkehr geben. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Anwohnerinnen und Anwohner können sich in einer Berufsschule aufhalten.