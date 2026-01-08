Weltkriegsbombe in Wedel entdeckt

Wedel (dpa/lno) –

In einem Industriegebiet in Wedel (Kreis Pinneberg) ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Auf die 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe sei man bei der Überprüfung einer Verdachtsfläche gestoßen, teilte die Stadt mit. Sie soll am kommenden Sonntag entschärft werden. In der Umgebung befinden sich auch Kleingartenanlagen und Wohngebiete.

Während der Entschärfung müssten rund 6.000 Menschen den Gefahrenbereich im Radius von 1.000 Metern rund um den Fundort verlassen, hieß es. Für sie werde eine Unterbringungsmöglichkeit in einer Schule eingerichtet. Der Verkehr soll für die voraussichtlich mehrere Stunden dauernden Arbeiten weiträumig umgeleitet werden.