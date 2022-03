Weltkriegsbombe in Hannover entschärft

Hannover (dpa/lni) –

Der Kampfmittelräumdienst hat eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Hannover entschärft. Der Sperrbereich sei aufgehoben worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit. Die Bürgerinnen und Bürger könnten in ihre Häuser zurückkehren. Der amerikanische Blindgänger war auf einem Baugrundstück entdeckt worden. Am Nachmittag hatten rund 6500 Menschen in den Stadtteilen Ledeburg, Leinhausen, Burg und Hainholz ihre Wohnungen verlassen müssen. Zunächst hatte es auf dem Grundstück auch weitere Verdachtspunkte gegeben. Diese stellten sich laut Feuerwehr aber als ungefährlicher Metallschrott heraus. Für die Bombenentschärfung war auch der S-Bahnverkehr vorübergehend eingestellt worden.