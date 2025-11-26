Weltkriegsbombe in Bremen erfolgreich entschärft

Bremen (dpa/lni) –

Der Kampfmittelräumdienst der Bremer Polizei hat eine 250 Kilogramm schwere englische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Bei den Arbeiten im Ortsteil Industriehäfen sei es zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen, teilte die Polizei mit.

Der Blindgänger war bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Für die Entschärfung waren in einem Radius von 500 Metern um den Fundort Evakuierungen notwendig.

Alle Gebäude in direkter Umgebung des Fundortes waren am Vormittag evakuiert worden. Es kam zu Einschränkungen und Ausfällen im Busverkehr. Für betroffene Anwohnerinnen und Anwohner wurde eine nahegelegene Berufsschule als Aufenthaltsort bereitgestellt.