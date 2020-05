Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in Meppen gefunden

Meppen (dpa/lni) – Eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Bauarbeiten in Meppen (Landkreis Emsland) entdeckt werden. Die Fünf-Zentner-Bombe soll nach Polizeiangaben noch am Mittwoch vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Anwohner mussten in einem Radius von 500 Metern um den Fundort ihre Häuser verlassen. Dazu zählten auch Teile der Innenstadt. Es gab eine Sammelstelle. Pflegebedürftige Menschen konnten sich an ein Jugend- und Kulturgästehaus wenden. Die Stadt hat zudem ein Bürgertelefon eingerichtet.