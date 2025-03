Weltkriegsbombe auf Betriebsgelände gesprengt

Die Bombe lag in zehn Metern Tiefe. (Symbolbild) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Kampfmittelräumdienst hat in Hamburg-Heimfeld eine 250 Pfund schwere Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt. Die in zehn Meter Tiefe auf dem Betriebsgelände einer Raffinerie entdeckte englische Bombe mit Langzeitzünder habe aus Sicherheitsgründen nicht entschärft werden können, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Anwohner waren nicht betroffen. Es sei lediglich am Seehafen 4 der Schiffsverkehr eingeschränkt gewesen.