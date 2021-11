Weltkriegsbombe am Flugplatz in Neumünster entdeckt

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Neumünster (dpa/lno) – Munitionsexperten haben am Flugplatz in Neumünster einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Fünf-Zentner-Fliegerbombe soll am Donnerstag ab 8.00 Uhr entschärft werden, wie die Stadt Neumünster am Montag mitteilte. Zuvor müssen in einem Radius von einem Kilometer um den Fundort die Straßen und Wege gesperrt werden. Mitarbeiter müssen im Gewerbegebiet Freesenburg bis 8.00 Uhr ihre Arbeitsplätze verlassen. Das gilt auch für die Bewohner der Böcklersiedlung und ein Einkaufszentrum.

Die Stadt Neumünster und die Hilfsorganisationen richten für Betroffene einen Betreuungspunkt im DRK-Haus in der Schützenstraße ein. Es ist ein kostenloser Bustransport dorthin geplant. Zudem wird eine Sanitätsstation als Anlaufstelle auf dem Kantplatz eingerichtet.

