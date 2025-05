Weltkriegs-Granate muss am Fundort gesprengt werden

Langenhagen (dpa/lni) –

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Langenhagen bei Bauarbeiten entdeckt worden. Die rund 50 Zentimeter lange Flakgranate soll am Abend kontrolliert gesprengt werden, wie die Stadt Langenhagen mitteilte. Dies werde an Ort und Stelle gemacht, weil der Zünder der Granate stark beschädigt sei und der Sprengkörper deshalb nicht transportiert werden könne. 250 Anwohner müssen ihre Wohnungen aus Sicherheitsgründen verlassen. Die Granate wurde wenige Stunden zuvor auf einem Grundstück am Pferdemarkt gefunden.