Weltgrößtes LNG-Containerschiff verlässt Hamburg

Die „CMA CGM Jacques Saade“, das weltgrößte LNG-Containerschiff. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Das weltgrößte mit verflüssigtem Erdgas betriebene Containerschiff verlässt Hamburg am Mittwoch nach drei Tagen Aufenthalt wieder. Es werde um 6.00 Uhr morgens auslaufen, teilte die Reederei mit. Die «Jacques Saadé» war am Sonntag erstmals im Hamburger Hafen eingelaufen und werde künftig zwischen Europa und Asien pendeln. Das rund 400 Meter lange mit dem Flüssiggas LNG (Liquefied Natural Gas) betriebene Schiff bietet Platz für 23 000 Standardcontainer. Es ist nach Angaben der französischen CMA CGM Group das neue Flaggschiff der Reederei und Ende September in Betrieb genommen worden. Das Schiff ist nach dem Gründer der Gruppe benannt und das erste von neun Schiffen dieser Serie, die in den kommenden Jahren nach und nach zum Einsatz kommen sollen.

