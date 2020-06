Welterbestätten präsentieren sich am Welterbetag digital

Die Bildkombo zeigt die Wikingerstätten (unten), das Wattenmeer und die Lübecker Altstadt (oben). Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Schleswig/Lübeck (dpa/lno) – Die Welterbestätten in Schleswig-Holstein – die Wikingerstätten Danewerk und Haithabu, das Wattenmeer und die Lübecker Altstadt – präsentieren sich am Unesco-Welterbetag im digitalen Format. Normalerweise werde der Tag mit vielen Aktionen vor Ort, gefeiert, teilte das Archäologische Landesamt mit. Doch in diesem Jahr sei alles anders und wegen der Covid-19-Pandemie finde der Aktionstag erstmals digital statt. Dazu wurde nach Angaben der deutschen Unesco-Kommission eigens die neuen Webseite

www.unesco-welterbetag.de eingerichtet, an der sich viele deutsche Welterbestätten unter dem Motto «Welterbe verbindet» beteiligen.

Der archäologische Grenzkomplex Haithabu und Danewerk aus der Wikingerzeit kann beispielsweise in verschiedenen Filmen erlebt werden. Im Naturerbe Wattenmeer können Besucher unter anderem an einer virtuellen Wattwanderung teilnehmen, und auch die Hansestadt Lübeck lädt zur virtuellen Entdeckungstour.

Unesco-Welterbetag