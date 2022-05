Welterbestätten im Norden feiern den Welterbetag

Lübeck/Schleswig/Husum (dpa/lno) –

Mit verschiedenen Veranstaltungen präsentieren sich die Welterbestätten in Schleswig-Holstein am bundesweiten Unesco-Welterbetag am 5. Juni den Besuchern. Besonders für Lübeck ist der diesjährige Tag ein besonderer: 1987 wurde der mittelalterliche Altstadtkern Lübecks in die Liste des Unesco-Welterbes der Menschheit aufgenommen. Auch die Wikingerstätten Danewerk und Haithabu und das Wattenmeer stehen auf der Welterbe-Liste.

Nach Angaben der Stadt Lübeck wurde 1987 erstmals in Nordeuropa einem kompletten Stadtquartier diese Ehrung zuteil. Lübeck feiert daher am Welterbetag mit Live-Musik, Marzipan, Speisen und Getränken ein kleines Fest, um sich über den 35. Jahrestag zu freuen. Zudem gibt es kostenfreie Stadtführungen.

Rund um die archäologischen Wikingerstätten Danewerk und Haithabu im Norden des Landes gibt es verschiedene Führungen und Wanderungen rund um den historischen Grenzwall Danewerk und die Siedlung Haithabu. Auch geführte Rundgänge über das archäologische Grabungsgelände direkt am Danewerk in Dannewerk werden angeboten. Hier wird bei der größten archäologischen Ausgrabung, die jemals am Danewerk durchgeführt wurde nach Spuren aus dem Mittelalter und der Neuzeit gesucht. Das Stadtmuseum Schleswig beteiligt sich ebenfalls und in der Gemeinde Hollingstedt gibt es eine kostenlose Führung zur Treene, dem Nordseehafen der Wikinger.

Auch das Weltnaturerbe Wattenmeer beteiligt sich erneut am Welterbetag. Unter anderem ist eine Fahrt zur Hallig Hooge mit vogelkundlicher Wanderung geplant. Das Wattenmeer ist von internationaler Bedeutung für die Vogelwelt. Ein Nationalpark-Ranger berichtet bei der Tour unter anderem von aktuellen Forschungsarbeiten, die möglichen Einflüsse des Klimawandels auf die Vogelwelt untersuchen.