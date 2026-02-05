Weller hört auf: HSVH-Kapitän wird neuer Präsident

Hamburg (dpa/lno) –

Kreisläufer und Mannschaftskapitän Niklas Weller wird seine aktive Karriere beim Handball-Bundesligisten HSV Hamburg am Ende der laufenden Saison beenden. Wie der Club mitteilte, wechselt der 32-Jährige in ein Funktionärs-Amt und wird Präsident des HSVH.

«Niklas war in den letzten zehn Jahren zweifelsohne einer der prägendsten Spieler des HSVH. Seine Bedeutung als Spieler, Kapitän und Unterstützender in allen Belangen war und ist unglaublich hoch», sagte Sportdirektor Johannes Bitter. Weller ist der einzige Spieler im aktuellen Team von Trainer Torsten Jansen, der nach der Insolvenz des Clubs im Jahr 2016 den Weg von der viertklassigen Oberliga bis mit in die Bundesliga gegangen ist.