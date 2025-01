Welcome Center vermittelt fünf Bewerber

Fünf Bewerber hat das Welcome Center 2024 an Unternehmen vermittelt. (Archivbild) Frank Molter/dpa

Das von der Landesregierung eröffnete Welcome Center hat 2024 nur fünf Bewerber an Unternehmen vermittelt. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «Nachdem ganz Deutschland über das Debakel bei der Schleifähre gelacht hat, bietet jetzt wohl auch das Welcome Center Potenzial für eine Satire-Sendung», sagte Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD).

2024 gab es laut Arbeitsministerium 516 Beratungsanfragen, darunter 199 von Menschen aus dem Ausland. Neun Beschäftigte standen Rede und Antwort. Bis zur Vermittlung der fünf Bewerber waren meist vier oder fünf, in einem Fall jedoch mehr als zehn Beratungen notwendig. Die fünf Jobs fanden sich in der Gesundheitswirtschaft (drei) sowie einer Bäckerei und dem Bereich Maschinenbau/Produktion.

SPD spricht von Flop

«Für uns ist es aber einfach nur frustrierend mit anzusehen, wie die einst durch Schwarz-Grün groß beworbene und neu geschaffene Stelle floppt, während unsere Unternehmen händeringend nach Fachkräften suchen», sagte Midyatli. «Das Team im Welcome-Center leistet mit Sicherheit viel, kann aber die strukturellen Fehler nicht ausgleichen.» Notwendig sei eine dezentrale Lösung mit Anlaufstellen in den Regionen.

Der SPD-Wirtschaftspolitiker Kianusch Stender sprach von einer Nullnummer. «Die Bilanz der Landesregierung als Arbeitsvermittlerin ist angesichts der enormen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt inakzeptabel und beschämend.» Arbeitsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hatte zur Eröffnung erklärt, bis 2035 fehlten in Schleswig-Holstein 180.000 Fachkräfte. «Wenn die Anzahl in dem Tempo voranschreiten, bräuchte es sage und schreibe 3600 Jahre, um diesen Bedarf über das Welcome Center zu decken», sagte Stender.

12,8 Millionen Euro

2024 gab es laut Antwort der Landesregierung 228 Beratungsanfragen von Unternehmen. Die Vermittlung mache nur einen Teil der vielfältigen Aufgaben aus. Es seien zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um die Sichtbarkeit Schleswig-Holsteins als Zuwanderungsland zu erhöhen. Bis 2028 stellt das Land früheren Angaben zufolge 12,8 Millionen Euro bereit.