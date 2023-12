Welcome Center Schleswig-Holstein beginnt mit der Arbeit

Kiel (dpa/lno) –

Das Welcome Center Schleswig-Holstein zur Betreuung von ausländischen Fach- und Arbeitskräften beginnt mit seiner Arbeit. CDU und Grüne hatten das Projekt nach der Landtagswahl im vergangenen Jahr in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Hintergrund ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums der erwartete zunehmende Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in den nächsten Jahren.

Das Land werde pro Jahr rund 2,6 Millionen Euro für das Welcome Center unter dem Dach der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Kiel ausgeben. Die Mitarbeiter sollen eng mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge kooperieren. Das Wirtschaftsministerium verspricht sich nach eigenen Angaben eine bessere Sichtbarkeit und größere Attraktivität Schleswig-Holsteins auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Zugewanderte Arbeitskräfte und deren Angehörige sollten gerne dauerhaft im nördlichsten Bundesland leben und arbeiten wollen.