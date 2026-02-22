Welche Funktionen Fähren in Kiel haben

Kiel (dpa/lno) –

Die Fährbranche wirbt am Sonntag in Kiel mit einem Aktionstag um Kundinnen und Kunden. Zwischen 11.00 und 16.00 Uhr veranstaltet der Verband der Fährschifffahrt und Fährtouristik am Schwedenkai den «Tag der Fähren». Das Datum der Veranstaltung knüpft an den historischen Petri-Tag an, wie es in der Mitteilung heißt. Laut der Veranstalter markierte der Tag im Mittelalter das Ende der Winterpause in der Schifffahrt.

Unternehmen bieten den Besuchern des Aktionstags ein kostenloses Programm: Angekündigt sind Schiffsführungen, Spiele und ein Schiffsauslauf.

Wie viel Fährpassagiere zählt der Seehafen Kiel?

Vergangenes Jahr zählte die Seehafen Kiel GmbH rund 1,6 Millionen Fährpassagiere. Im Vergleich zu 2024 entspricht das einem leichten Rückgang um 0,9 Prozent. Die Zahlen zeigen auch: Die Fährbranche ist in Kiel rein zahlenmäßig wichtiger als die Kreuzfahrtbranche, die im vergangenen Jahr rund 1,1 Millionen Passagiere aufwies.

Kiel ist für viele Reedereien Passagierwechsel-Hafen. Das bedeutet, dass Reisen hier starten und enden.

Welche Fernziele lassen sich ab Kiel erreichen?

Ab Kiel fahren regelmäßig Fähren für Fahrzeuge und Passagiere nach Oslo in Norwegen, nach Göteborg in Schweden und Klaipeda in Litauen.

Tägliche Fahrten zwischen Kiel und Oslo bietet die norwegische Reederei Color Line an. Der schwedische Anbieter Stena Line bindet täglich Göteborg an. Beide Reedereien setzen auf der Strecke zwei Schiffe ein, die sich auf See begegnen. Die dänische Reederei DFDS verkehrt an sechs Tagen in der Woche zwischen Kiel und Klaipeda.

Welche lokalen Fährangebote gibt es?

Fähren sind auch lokal von großer Bedeutung: Die Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft betreibt zwei Linien auf der Kieler Förde. Damit können Pendler bequem von einem zum anderen Förde-Ufer übersetzen. Vor allem im Sommer sind die Schiffe oft gut besetzt.

Wegen Eisganges auf der Förde musste der Fährverkehr am Freitag aber auf einer Linie eingestellt werden. Die Schiffe der F1 konnten die Anleger nicht anlaufen. Die Linie verbindet das Kieler Westufer mit der Gemeinde Mönkeberg und dem Heikendorfer Ortsteil Möltenort.

Die Linie F2 zwischen dem Westufer und den am Ostufer liegenden Kieler Stadtteilen Wellingdorf und Dietrichsdorf fährt hingegen weiter.

Verkehren auch Transportfähren ab Kiel?

Ja, nach Angaben der Seehafen Kiel GmbH laufen Papiertransporte über den Ostuferhafen. Demnach verkehren Transportfähren zwischen Kiel und etwa der schwedischen Stadt Umeå.