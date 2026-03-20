«Weitgehend ruhig»: Fußball-Derby bleibt friedlich

Hannover (dpa) –

Bis auf eine lange Unterbrechung zu Beginn der zweiten Halbzeit ist das brisante Fußball-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig (1:0) weitgehend friedlich verlaufen. Im Fanblock der 96er war ein großes Feuerwerk gezündet worden. Wegen der Rauchschwaden über dem Spielfeld konnte die Partie für gut elf Minuten nicht fortgesetzt werden. Ansonsten kam es bei der An- und Abreise der insgesamt 42.000 Fans aber zu keinen großen Zwischenfällen.

Martin Kröger, Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion, sprach von einer wochenlangen Vorbereitung der Polizei auf dieses Derby. «Der weitgehend ruhige Verlauf am heutigen Tage ist ein Ergebnis der Professionalität aller am Einsatz beteiligten Einsatzkräfte», sagte er. «Ein Lob gilt auch dem Großteil der Fans, die sich im Rahmen der bahnseitigen An- und Abreisephase friedlich verhielten.»

Zwei Hannover-Anhänger erlitten während des Spiels allerdings Knalltrauma. Eine Feuerwerksrakete war in einem der Fanblöcke abgeschossen worden, prallte gegen das Stadiondach und fiel zurück in den Zuschauerbereich.

Hannover-Trainer lobt Fans

Die Strategie der Sicherheitskräfte war, die beiden Fanlager strikt voneinander zu treffen. Ein Teil der 4200 Braunschweiger Fans reiste in Sonderzügen an und wurde von der Polizei zum Stadion begleitet. Erhebliche Verzögerungen gab es nur bei der Abreise, weil direkt neben dem Stadion in der Swiss Life Hall auch ein Konzert des Popsängers Clueso stattfand.

Wegen der großen Rivalität zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Ausschreitungen und in der Folge auch zu politischen Debatten über den Umgang mit solchen Hochsicherheitsspielen gekommen. In der vergangenen Saison wurde ein Großteil der Gästefans von beiden Duellen ausgeschlossen.

Diesmal sagte Hannovers Trainer Christian Titz: «Das war das Schöne an dem Tag: Dass das Spiel friedlich war. Dass die Fans kamen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. So stellst du dir ein Derby vor!»