Weiterhin viele Anmeldungen an Hamburgs Grundschulen

Knapp 17.000 Jungen und Mächen wurden für das im Sommer beginnende neue Schuljahr an Hamburgs Grundschulen angemeldet. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Die Zahl der Hamburger Erstklässler bleibt hoch. Für das Schuljahr 2026/2027 seien bisher 16.833 Mädchen und Jungen an den Grundschulen angemeldet worden – nur 35 weniger als im Jahr zuvor, teilte die Schulbehörde mit. Nach einem leichten Rückgang im vergangenen Jahr sei auch die Zahl der Vorschulanmeldungen mit 11.189 wieder leicht gestiegen.

«Nach wie vor sind die Anmeldezahlen hoch und bewegen sich im Rahmen des Vorjahres», sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). «Nach den Rekordjahren der hohen Anmeldezahlen am Anfang des Jahrzehnts bleiben die Zahlen herausfordernd.»

Wegen der geburtenschwächeren Jahrgänge seit 2022 wird an Hamburgs Grundschulen ab dem kommenden Jahr mit leicht sinkenden Anmeldezahlen gerechnet.