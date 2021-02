Weiterhin sonniges Wetter in Niedersachsen und Bremen

Ein Jogger läuft bei Sonnenaufgang am Werdersee entlang. Foto: Sina Schuldt/dpa

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen und Bremen steht ein sonniger Start in die Woche bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) seien nach dem sonnigen und frühlingshaft milden Wochenende auch weiterhin milde Temperaturen und Sonne zu erwarten, teilte ein Sprecher am Sonntagmittag der Deutschen Presse-Agentur mit. «Wir sehen für Beginn der kommenden Woche im Süden Niedersachsens Höchsttemperaturen um die 18 bis 19 Grad, am Mittwoch sogar nahe der 20 Grad-Marke», sagte der Sprecher. Die Nacht zum Montag werde noch einmal kühl, stellenweise sei noch leichter Frost zu erwarten. Dann aber würden sich die nächtlichen Temperaturen bei ungefähr 5 Grad einpendeln.

Das Frühlingswetter dauere noch bis einschließlich Donnerstag an, bei Höchstwerten nahe 20 Grad im Süden Niedersachsens und Temperaturen von 16 Grad in Bremen. Anschließend kühle es sich ab, dann seien Temperaturen um die 10 Grad zu erwarten.

Für die warmen Temperaturen sorgt das Hoch Ilonka. In Südosteuropa gelegen, transportieren seine Ausläufer warme Luft aus dem Mittelmeerraum nach Deutschland. Neben der warmen Luft gelangt auch eine kleinere Wolke Saharastaub in die Luft über Niedersachsen. Dieses ungefährliche Phänomen lässt sich nach Angaben der DWD am Montag und Dienstag über Niedersachsen beobachten.

Vorhersage DWD