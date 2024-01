Weiterhin kritische Hochwasserregionen in Niedersachsen

Hannover (dpa) –

Die Hochwasserlage bleibt in einigen Regionen in Niedersachsen weiterhin kritisch. Betroffen davon seien seit mehreren Tagen sechs Landkreise sowie die Stadt Oldenburg, sagte Landesbranddirektor Dieter Rohrberg am Mittwoch in Hannover. In diesen Kommunen ist demnach weiterhin ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis festgestellt. Dadurch können Landkreise oder Städte beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen.

Die betroffenen Landkreise sind Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, der Heidekreis sowie Verden. In mehreren Landkreisen wurde in den vergangenen Tagen etwas Entwarnung gegeben – laut Rohrberg etwa im Landkreis Hildesheim.

In Niedersachsen gibt es acht kreisfreie Städte sowie 37 Landkreise. Wie aus dem länderübergreifenden Hochwasserportal hochwasserzentralen.de hervorgeht, gibt es mit Stand Mittwochmittag in etwa der Hälfte der Fläche Niedersachsens eine Warnung vor großem Hochwasser. Viele Teile des Bundeslandes sind davon betroffen, an der Nordseeküste ist die Lage hingegen entspannter. Dort liegt demnach keine Hochwasserwarnung vor.