Der Zugverkehr zwischen Bremen und Bremerhaven setzt in beide Richtungen weiterhin aus. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Bremen fahren weiterhin keine Züge zwischen Bremen und Bremerhaven.

Der Zugverkehr bleibt auch am Mittwoch in beide Richtungen gesperrt, Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet, wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer war am Dienstagmorgen im Stadtteil Burglesum mit einem Regionalzug zusammengestoßen und starb noch am Unfallort. Die rund 150 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.

Der Zusammenstoß ereignete sich an einem beschrankten Bahnübergang. Ermittler prüfen derzeit, ob die Schranke zum Unfallzeitpunkt geöffnet war. Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Der Güterverkehr läuft derzeit eingleisig weiter. Wann der Personenverkehr auf der Zugstrecke wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht klar.