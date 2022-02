Weiterhin Einschränkungen und Verspätungen im Zugverkehr

Hamburg (dpa/lno) – Nach dem Sturmtief «Zeynep» kommt es in ganz Norddeutschland weiterhin zu Einschränkungen und Verspätungen im Zugverkehr. «Wir sind noch dabei, uns einen Überblick über die Lage zu verschaffen», sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Samstagvormittag. Zahlreiche Mitarbeiter seien im Einsatz, um die Strecken zu erkunden und Schäden zu begutachten. Derzeit sei jedoch keine Prognose möglich, wann der Bahnverkehr wieder planmäßig aufgenommen werden könne. «Wir hoffen, dass wir die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin eventuell ab Mittag wieder freigeben können», so die Sprecherin. Fahrgäste werden gebeten, sich wenn möglich noch nicht zu den Bahnhöfen zu begeben, da es weiterhin zu langen Wartezeiten, Zugausfällen und Verspätungen kommt.

Auch im Hamburger U-Bahn-Verkehr hatte das Sturmtief zu zahlreichen Einschränkungen geführt. Am Freitagabend war der Betrieb auf allen oberirdischen Strecken eingestellt worden. Im Laufe des Samstagmorgens konnte der Verkehr teilweise wieder aufgenommen werden. Die Züge der U3 fahren wieder auf der ganzen Linie, teilte eine Sprecherin der Hochbahn mit. Auf der Linie U4 bestehe ein Pendelverkehr zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg. Auf der Strecke der U1 gab es am Morgen noch Räumungsarbeiten. Inzwischen verkehre die Linie wieder ab Norderstedt Mitte bis Wandsbek Markt, so die Sprecherin. Auf dem Rest der Strecke sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

