Weiteres Urteil im Streit um Dünen-Campingplatz

Der Campingplatz in Prerow beschäftigte bereits viele Gerichte in MV. (Archivbild) Jens Büttner/dpa

Stralsund (dpa/mv) –

Das Landgericht Stralsund will am Dienstag (9.00 Uhr) sein Urteil im Rechtsstreit um das Regenbogencamp in Prerow verkünden. Im Clinch liegen das Land Mecklenburg-Vorpommern und der langjährige Betreiber des bekannten Strandcampingplatzes. Im Kern geht es um die Gültigkeit des Pachtvertrages, der vom Land bereits zum 31. Dezember 2023 gekündigt wurde. Dagegen wehrt sich die Regenbogen AG, die ihren Sitz in Schleswig-Holstein hat und den Platz seit rund 30 Jahren betreibt.

Aus Sicht des Unternehmens hat der Pachtvertrag eine Laufzeit bis 2042. Das wird vom Land bestritten. Es geht auch um Schadenersatzansprüche in Millionenhöhe.

Das Verfahren betrifft eine rund 15 Hektar große Teilfläche des Platzes, auf der die Regenbogen AG in der Vergangenheit unter anderem in Sanitärgebäude und Stromanlagen investiert hatte. Die Regenbogen AG und der neue Betreiber Camper’s Friend hatten kürzlich einen Kompromiss gefunden, damit der Campingplatz seinen Saison-Betrieb aufnehmen konnte.