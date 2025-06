Weiteres Trainingslager: HSV reist nach Mallorca

Hamburg (dpa/lno) –

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV bestreitet auf Mallorca ein weiteres Trainingslager, um sich auf die Saison in der Fußball-Bundesliga vorzubereiten. Zwischen dem 6. und 10. August reist die Mannschaft um Trainer Merlin Polzin auf die beliebte Urlaubsinsel, wie der Club mitteilte.

Der HSV bestreitet währenddessen ein Testspiel gegen den spanischen Erstligisten RCD Mallorca am 9. August im RCD-Stadion «Son Moix». Das Spiel können Fans vor Ort verfolgen, die Trainingseinheiten werden allerdings wegen der örtlichen Voraussetzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Kuntz: «Die letzten Details» einstudieren

Nach dem Trainingsauftakt am 2. Juli in Hamburg bestreitet das Team in Herzogenaurach zwischen dem 14. und 19. Juli ein erstes Vorbereitungscamp in der Ferne. «Es ist uns wichtig, gegen Ende der Vorbereitung nochmal ein Trainingslager zu beziehen, um uns vor dem Saisonstart den letzten Schliff zu holen, Zeit miteinander zu verbringen und die letzten Details einzustudieren», sagte Sportvorstand Stefan Kuntz.

Schon im März hatte sich der Club einige Tage auf Mallorca aufgehalten, um vor dem Saisonendspurt in der 2. Liga die Kräfte zu bündeln. Am 16. August wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals der Oberligist FK Pirmasens auf den HSV. Die Bundesliga-Saison beginnt am 22. August.