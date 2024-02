Warnstreik bei Busunternehmen angelaufen

Kiel (dpa/lno) –

In vier großen Städten in Schleswig-Holstein hat am Mittwochmorgen ein dreitägiger Warnstreik bei Busunternehmen begonnen. Zu dem Ausstand der Beschäftigten öffentlicher Busunternehmen hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Kunden in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster müssen sich auf Ausfälle gefasst machen. Geplant ist im Rahmen des Warnstreiks auch eine Kundgebung in Kiel, bei der mehr als 2000 Beschäftigte erwartet werden, wie Verdi-Verhandlungsführer Sascha Bähring mitteilte.

Die Gewerkschaft fordert neben Einführung einer 35-Stunden-Woche die Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden. Ebenfalls wird eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden verlangt. Die Laufzeit der Vereinbarung soll zwölf Monate betragen.