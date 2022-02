Weiterer Raubüberfall auf Tankstelle

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Holzbunge/Kiel (dpa/lno) – Im Großraum Kiel hat erneut ein mutmaßlicher Serientäter zugeschlagen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag berichteten, hatte ein Mann am frühen Montagabend in Holzbunge (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine Tankstelle überfallen. Er sei mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich entkommen, also mit mehr als 1000 Euro. Da das Vorgehen an gleichartige Raubtaten erinnere, habe die bei der Kieler Kriminalpolizei eingerichtete Ermittlungsgruppe gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang zu insgesamt acht vorangegangenen gleichartigen Überfällen auf Gewerbebetriebe aus. Sieben ereigneten sich seit dem 14. Februar in Kiel und einer im Vorort Molfsee.

