Weiterer Prozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied

Celle (dpa/lni) –

Ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kommt in Celle vor Gericht. Die Hauptverhandlung in dem Staatsschutzverfahren beginnt am 15. August, wie das Oberlandesgericht am Mittwoch mitteilte. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft dem 27-jährigen Deutschen aus dem Raum Hildesheim unter anderem die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor.

Der Angeklagte soll vor seiner Ausreise nach Syrien im August 2015 regelmäßig die Moschee des inzwischen verbotenen Vereins «Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim» besucht und sich im Umfeld des IS-Deutschland-Chefs Abu Walaa radikalisiert haben. Der junge Mann soll dort an Ramadan-Seminaren des mittlerweile zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilten Predigers Abu Walaa teilgenommen haben.

Im August 2015 soll er im Alter von 20 Jahren nach Syrien ausgereist sein und sich dort bis mindestens Januar 2016 der Terrormiliz als Mitglied angeschlossen haben. In einem militärischen Trainingslager habe er den Umgang mit Waffen, Sprengstoffen und Kampftechniken erlernt. Danach soll er einer Eliteeinheit des IS angehört haben, um am bewaffneten Kampf vor allem durch Anschläge oder Attentate inner- und außerhalb Syriens teilzunehmen.

Dem Gericht zufolge ist der Angeklagte auch der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat hinreichend verdächtig. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte bereits im Mai 2021 Anklage erhoben und mitgeteilt, dass der Angeklagte sich nicht in Untersuchungshaft befindet. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.