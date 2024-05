Weiterer Bombenverdachtspunkt in Göttingen: Knifflige Lage

Göttingen (dpa/lni) –

Ein weiterer Bombenverdachtspunkt ist in der Nähe des Göttinger Bahnhofs gefunden worden. Auf einem Gelände in der Nähe der S-Arena, der Heimspielstätte von Basketball-Bundesligist BG Göttingen, gibt es damit derzeit drei Verdachtspunkte, wie die Stadt mitteilte. Bereits seit einigen Jahren wird die Göttinger Weststadt auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Mehrfach kam es dabei auch schon zu Evakuierungen und Entschärfungen.

Der neue Verdachtspunkt sei bereits mit Überseecontainern, die mit Wasser gefüllt sind, abgedeckt worden. Er befinde sich in einer komplizierten Lage an einem Hang und in der Nähe von Starkstrom, Telefon- und Wasserleitungen. Es soll nun unter anderem geprüft werden, ob die Kabel und Rohre verlegt werden können. Wann die Blindgänger beseitigt werden, steht noch nicht fest.