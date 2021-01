Weiterer Ausbruch von Geflügelpest im Kreis Cloppenburg

Ein Schild weist einen Geflügelpest-Sperrbezirk aus. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Garrel (dpa/lni) – Im Kreis Cloppenburg ist in einem Putenbetrieb ein weiterer Fall der Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie der Landkreis Cloppenburg am Sonntag mitteilte, sei der Erreger H5N8 in einem Stall in der Gemeinde Garrel aufgetreten. Betroffen seien 14 500 Tiere, die bereits getötet wurden.

Bereits Anfang der Woche war es in Garrel zu mehreren Ausbrüchen der für Tiere hochansteckenden Krankheit gekommen. Damit steigt die Zahl der getöteten Tiere nach Angaben des Landkreises auf rund 185 000 Tiere. Es handele sich um den 15. Ausbruch im Kreis Cloppenburg.