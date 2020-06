Weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet

Zwei Personen stehen vor dem Logo der Agentur für Arbeit. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Experten gehen coronabedingt von einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein aus. Wegen der Corona-Krise sei im Mai ein deutlicher Anstieg der Zahlen sowohl im Vergleich zum Vormonat April als auch im Vorjahresvergleich zu erwarten. Die aktuellen Zahlen für den Mai will die Arbeitsagentur am Mittwoch veröffentlichen.

Bereits im April hatte sich das Runterfahren des öffentlichen Lebens wegen der Pandemie massiv auf den Arbeitsmarkt im Norden ausgewirkt. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Vergleich zum März saisonunüblich um 12,6 Prozent auf 92 200. Normalerweise gibt es im April einen Frühjahrsaufschwung. Zum gleichen Vorjahresmonat betrug die Zunahme 17,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im April bei 5,8 Prozent.