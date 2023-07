Weitere Zeugenbefragungen im Prozess um Messerattacke

Itzehoe (dpa/lno) –

Im Mordprozess um die tödliche Messerattacke im Regionalzug in Brokstedt werden am Freitag (9.30 Uhr) weitere Fahrgäste als Zeugen befragt. An den vergangenen beiden Verhandlungstagen hatten Polizisten und Fahrgäste bereits ausführlich geschildert, wie sie den Einsatz und den Tatablauf erlebt hatten.

Dem angeklagten 34 Jahre alten Palästinenser Ibrahim A. wird Mord in zwei Fällen und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. Er soll am 25. Januar im Regionalzug von Kiel nach Hamburg in der Nähe des Bahnhofs von Brokstedt eine 17-Jährige und ihren zwei Jahre älteren Freund erstochen haben. Zwei weitere Frauen und zwei Männer erlitten schwere Verletzungen.

Außerhalb der Hauptverhandlung muss das Gericht noch über einen Antrag der Verteidigung entscheiden, Ibrahim A. statt in Untersuchungshaft in der geschlossenen Psychiatrie unterzubringen. Der Pflichtverteidiger ist überzeugt, dass sein Mandant zum Zeitpunkt der Tat wegen eines psychotischen Schubs nicht schulfähig war. Die Staatsanwaltschaft hält den Angeklagten dagegen für voll schuldfähig.