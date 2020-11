Weitere Weltkriegsbombe in Schwentinental wird entschärft

Eine entschärfte Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild

Schwentinental (dpa/lno) – Der Kampfmittelräumdienst will in Schwentinental bei Kiel heute eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Die 230-Kilo-Bombe war bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Vor der Entschärfung werden am Morgen mehrere Straßen gesperrt, darunter die vielbefahrene Bundesstraße 76. Deshalb sind in dem Bereich größere Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Auch im angrenzenden Kieler Stadtteil Elmschenhagen müssen Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen.

Mitteilung der Polizei