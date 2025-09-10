Weitere verhexte Ampeln im Harz

Wernigerode (dpa) –

Fußgängerinnen und Fußgänger müssen sich in Wernigerode vor verhexten Ampeln in Acht nehmen. Die Fußgängerampeln an der Westerntorkreuzung zeigten nun bei Rot einen Teufel und bei Grün eine Hexe, teilte die Stadt mit. Eine weitere sagenhafte Ampel sei in der Bahnhofstraße zu finden.

Die ältere der beiden Ampeln – die in der Bahnhofstraße – sei ein echter Hingucker, sagte der Oberbürgermeister der Stadt im Harz, Tobias Kascha (SPD). «Ich bin mir sicher, die neugestalteten Fußgängerampeln an der Westerntorkreuzung sind ebenso ein Highlight für Wernigerode.» Der Einbau der Masken sei im Zuge einer ohnehin fälligen Wartung vorgenommen worden, hieß es.