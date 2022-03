Weitere Schneefälle in Niedersachsen möglich

Hannover (dpa/lni) –

Nachdem es in einigen Teilen Niedersachsens bereits in der Nacht zum Donnerstag geschneit hat, sind auch im Laufe des Tages weitere Schneefälle möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es tagsüber vor allem im Nordwesten Niedersachsens sowie in Bremen weiterhin schneien. Am Nachmittag ziehen die Schneefälle zunächst ab. In der Nacht zum Freitag setzt dann aber im Süden Niedersachsens wieder leichter Schneefall ein. Nach Angaben des DWD kann es im Harz bis zu 10 Zentimeter Neuschnee geben, in Staulagen bis zu 15 Zentimeter. In Richtung Norden sind dann noch einzelne Schnee- oder Graupelschauer möglich.

Die Temperaturen liegen laut DWD am Donnerstag zwischen 3 und 7 Grad, in der Nacht zum Freitag kann es bei Temperaturen von -3 bis +2 Grad Frost geben, im Harz sind -5 Grad möglich. Am Freitag bleibt es mit 2 bis 6 Grad kühl, am Samstag und Sonntag liegen die Temperaturen bei 4 bis 8 Grad. Vor allem in der Nacht zum Sonntag wird es bei Werten zwischen -6 und -2 Grad noch einmal frostig.