Weitere Lamelle defekt: A7 nachts ab Heimfeld gesperrt

Hamburg (dpa/lno) – Bei der Einrichtung einer Baustelle auf der Autobahn 7 ist in Fahrtrichtung Flensburg vor der Anschlussstelle Waltershof ein weiterer Lamellenbruch entdeckt worden. Dieser soll im Rahmen der ohnehin geplanten Arbeiten an vier weiteren defekten Lamellen behoben werden, teilte die Autobahnniederlassung Nord am Sonntag mit. Allerdings beginnt die Sperrung der A7 nun bereits an der Anschlussstelle Heimfeld.

Von sofort an wird die Autobahn bis zum 29. Mai nachts zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr in Richtung Norden bis zur Anschlussstelle Othmarschen gesperrt. Von Samstag auf Sonntag werde die Sperrung bis 7.00 Uhr verlängert.