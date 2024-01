Weitere Kolonnenfahrten am Donnerstag nach Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bauernproteste werden am Donnerstag in Hamburg abermals den Verkehr behindern. Wegen dreier angemeldeter Kolonnenfahrten warnte die Polizei am Mittwoch «vor erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet sowie insbesondere im Hamburger Hafen». Die Veranstalter rechneten mit insgesamt bis zu 750 Landmaschinen auf den Straße. Die Fahrzeugkolonnen kämen aus Wedel, Ahrensburg und Stade, passierten gegen 9.30 Uhr die Hamburger Stadtgrenze und führen zum Worthdamm mitten im Hafengebiet, heißt es in der Mitteilung.

Am Montag hatten Landwirte bereits mit Tausenden Treckern und anderen Fahrzeugen in Hamburg gegen die Sparpläne der Bundesregierung im Agrarbereich demonstriert. Nach Veranstalterangaben fuhren mehr als 4000 Fahrzeuge aus dem Umland in verschiedenen Kolonnen in die Innenstadt, die Polizei sprach von rund 2000 Fahrzeugen.

Der Bauernverband hat zu einer Aktionswoche aufgerufen, um gegen die Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren. Seitdem demonstrieren Tausende Landwirte, Bus- und Lastwagenfahrer in vielen Regionen Deutschlands.