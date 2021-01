Weitere Hilfen für Gewerbemieter städtischer Immobilien

Hamburg (dpa/lno) – Vom Corona-Lockdown betroffene Gewerbemieter städtischer Immobilien in Hamburg erhalten von ihren Vermietern weitere Hilfe. Finanz-, Wirtschafts- und Stadtentwicklungsbehörde verlängerten die städtischen Miethilfen bis Ende Juni, wie sie am Donnerstag mitteilten. Bei coronabedingten Ausfällen könnten Gewerbemieter damit weiter Anträge auf «Stundung, Ratenzahlung und – als ultima ratio – auch Mietreduzierung» stellen, hieß es.

Die mit Vermietung gewerblicher Immobilien befassten öffentlichen Unternehmen bieten Mietern, die durch Corona-Einschränkungen in Not geraten, seit vergangenem Frühjahr Hilfe an. So wurden den Angaben zufolge allein bis September rund 1100 Anträge zur Stundung im Umfang von 29,4 Millionen Euro gewährt. Darüber hinaus seien in 137 Fällen Forderungen in Höhe von insgesamt 5,4 Millionen Euro erlassen worden.

«In dieser schweren Krise müssen alle an allen Stellschrauben drehen, um durch die Krise und wieder aus ihr herauszukommen», sagte der auch für die Immobilien zuständige Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Die Unternehmen seien auf Unterstützung angewiesen, betone Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). «Wir wollen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben.» Laut Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) sind lebenswerte Quartiere «nicht denkbar ohne den Erhalt eines vielfältigen Einzelhandels- und Dienstleistungsangebots».