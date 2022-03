Weitere große Friedensdemo in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Am Sonntag (13.00 Uhr) werden in Hamburg erneut Tausende Menschen zu einer Friedensdemo in der Innenstadt erwartet. Zu der Kundgebung am Jungfernstieg hat der Deutsche Gewerkschaftsbund zusammen mit dem Norddeutsch-Ukrainischen Hilfsstab und einem breiten Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Gruppen und Parteien aufgerufen. Die Kundgebung seht unter dem Motto «Stoppt den Krieg – Frieden in der Ukraine jetzt!».

In dem Aufruf wird die russische Regierung aufgefordert, «unverzüglich alle Angriffe einzustellen, sich aus der Ukraine zurückzuziehen und deren territoriale Integrität wieder herzustellen». Russland provoziere mit dem Angriffskrieg «sehenden Auges eine weitere Eskalation militärischer Gewalt, die jederzeit völlig außer Kontrolle geraten kann».

Zuletzt waren in Hamburg am vergangenen Wochenende nach Polizeiangaben in der Spitze 30 000 Menschen gegen den russischen Angriffskrieg und für Solidarität mit der Ukraine auf die Straße gegangen.