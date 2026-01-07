Weitere Friedhöfe in Hamburg schließen wetterbedingt

Der Hauptfriedhof in Altona ist wegen des Winterwetters schon gesperrt worden. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg werden wegen des Winterwetters ab Donnerstagabend weitere Friedhöfe für mehrere Tage geschlossen. Weil Neuschnee und Wind erwartet werden, bleiben die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf, Wohldorf, Finkenriek, Finkenwerder und Kirchdorf-Amtshof gesperrt. Das teilte das städtische Unternehmen Hamburger Friedhöfe mit. Die Sperrungen dauern voraussichtlich bis Montagmorgen.

Für Donnerstag geplante Trauerfeiern und Beisetzungen soll es wie geplant geben. Feiern und Beisetzungen am Freitag und Samstag hat der Betreiber verschoben. «Die Hamburger Friedhöfe sind sich der Unannehmlichkeiten bewusst, aber die Sicherheit hat Vorrang», heißt es in der Mitteilung.

53 Friedhöfe in Hamburg

Nach Angaben der Stadt gibt es in Hamburg 53 Friedhöfe. Diejenigen, die nicht vom städtischen Unternehmen unterhalten werden, sind Bezirksämtern zugeordnet oder es handelt sich um kirchliche oder jüdische Friedhöfe.

Am Montag hatte das Bezirksamt Altona mitgeteilt, dass der Hauptfriedhof in Altona wegen Schneebruchgefahr für Besucher geschlossen bleibe. Beisetzungen seien weiter erlaubt. Nach dem Wochenende solle die Lage neu bewertet werden, hieß es weiter.