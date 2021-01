Weitere Ermittlungen nach Todesfahrt von Neumünster

Ein Warndreieck steht an der Unfallstelle neben dem Fuß- und Radweg. Foto: Christian Charisius/dpa

Neumünster (dpa/lno) – Nach dem Unfall mit zwei toten Fußgängern in Neumünster gehen die Ermittlungen am Freitag weiter. Unfallsachverständige seien beauftragt, den Unfallhergang zu untersuchen, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch werde untersucht, ob der 24 Jahre alte Mann, der mit seinem Auto am späten Mittwochabend zwei Fußgänger getötet und eine Frau lebensgefährlich verletzt hatte, betrunken war oder Drogen genommen hatte. Mit Ergebnissen sei aber erst in einigen Tagen zu rechnen.

Die Todesopfer – ein 34-Jähriger und seine 30 Jahre alte Lebensgefährtin – waren beide Polizisten. Eine 27 Jahre alte Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 24-Jährige besitzt nach Polizeiangaben keinen Führerschein. Er war nach ersten Ermittlungen zu schnell unterwegs und kam auf nasser Straße in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen riss einen Baum, ein Verkehrsschild und Betonpoller raus und erfasste die Dreiergruppe. Auch der Fahrer kam ins Krankenhaus. Er erlitt einen Schock.

