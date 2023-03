Weitere Einschränkungen auf A7 wegen Fahrbahnabsackung

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen einer Fahrbahnabsackung auf der A7 in Höhe Hamburg-Bahrenfeld kommt es in Richtung Norden in den kommenden Nächten zu erheblichen Einschränkungen. Als Sofortmaßnahme müsse der Verkehr in der Nacht zum Mittwoch zwischen 22.00 und 5.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark zunächst auf eine Fahrbahn beschränkt werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mit. In den folgenden beiden Nächten soll die Autobahn Richtung Norden dann in dem Bereich zwischen 21.00 und 5.00 Uhr beziehungsweise zwischen 21.00 Uhr am Freitag bis 6.00 Uhr am Samstag komplett gesperrt werden.

Autofahrern wurde empfohlen, in diesen Nächten in Othmarschen von der Autobahn abzufahren und der Umleitung zur Wiederauffahrt an der Anschlussstelle Volkspark zu folgen. Tagsüber soll der Verkehr Richtung Norden den Angaben zufolge auf zwei Streifen rollen.